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Повітряні сили розповіли про стан авіації після атак на аеродром у Старокостянтинові

Надія Карбунар
glavcom.ua
Повітряні сили розповіли про стан авіації після атак на аеродром у Старокостянтинові
Військовий аеродром у Старокостянтинові російські окупанти регулярно обстрілюють протягом усього повномасштабного вторгнення
фото з відкритих джерел

Окупанти завдали по летовищу три масованих удари

Росія завдавала ракетних ударів по Старокостянтинову, щоб знищити наші військові літаки. Також країна-агресор полювала на українських пілотів. Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук в ефірі телемарафону розповів про стан української авіації після ворожих обстрілів.

Олещук вказав на наявність розвиненої інфраструктури захисту на українських аеродромах. Через це росіянам досить складно вполювати наші літаки.

«Ми маємо на аеродромі захищені споруди, в яких зберігаються літаки. Ми працюємо по принципу розосередження. Після виконання завдання ми не зберігаємо літаки на одному аеродромі», – пояснив він.

Як приклад він навів аеродром у Старокостянтинові. За його словами, окупанти завдали по цьому місцю три масованих удари. Попри це, аеродром боєготовий. Літаки, які на ньому перебували, збережені. Олещук додав, що вони продовжують виконання завдань.

Нагадаємо, наприкінці липня російські загарбники два дні поспіль атакували дронами аеродром у Старокостянтинові Хмельницької області. 

Зазначимо, що військовий аеродром у Старокостянтинові російські окупанти регулярно обстрілюють протягом усього повномасштабного вторгнення на територію України. 

Теги: окупанти військові аеродром

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