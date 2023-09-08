Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч

«Главком» зібрав у добірку найголовніші новини ночі проти 8 вересня

У Москві палала будівля Федеральної митної служби. ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня. ООН зробила Росії «конкретні пропозиції» для відновлення зернової угоди. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 8 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Пожежа в Москві

Вночі 8 вересня в столиці Росії Москві розпочалася сильна пожежа. Пожежа на Кусковській вулиці в Новогірєєво поширилася на 800 квадратних метрів. Як повідомило МНС Росії, пожежа сталася за адресою, де розташована Федеральна митна служба.

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У МНС РФ заявили, що до ліквідації пожежі в Москві залучили 90 осіб і 29 одиниць техніки. Причини загоряння з'ясовуються.

Успіхи ЗСУ

Сили оборони України мають певні успіхи на Мелітопольському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр та зазначила, що поки не може розповісти деталей.

«У нас на Мелітопольському напрямку є речі, які ми не можемо говорити, але там теж жваво і є певні успіхи. І коли Збройні сили закріпляться, то можна буде вже сказати публічно», – заявила вона.

Маляр додала, що наступ українських військових на півдні продовжується.

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Пентагон оцінив контрнаступ України

Оборонне відомство США вважає надзвичайно ефективними дії українських сил на полі бою та позитивно оцінює результати застосування ЗСУ західних озброєнь. Представниця Пентагону Сабріна Сінгх також зауважила, що українські захисники вміло користуються можливостями далекобійних ракет Storm Shadow та їхніх аналогів, наданих західними союзниками. Водночас, вона відмовилася коментувати перспективи надання Україні американських ракет ATACMS.

Європарламент закликав Зеленського ветувати скандальний закон

Депутати Європарламенту закликають президента України Володимира Зеленського повернути закон про електронне декларування, ухвалений Верховною Радою 5 вересня без важливої поправки про відкриття декларацій, назад до парламенту, та просять його ветувати.

У тексті заяви йдеться, що депутати підтримують відновлення електронного декларування майна в Україні і стурбовані закриттям реєстру від громадськості ще на рік. У публікації нагадується, що Верховна Рада України ухвалила законопроект, який відновлює обов'язок подавати електронні декларації про майно для чиновників та народних депутатів. У посту йдеться, що поправка, згідно з якою ці декларації буде закрито для громадськості ще на рік, також була успішна проголосована.

Білий дім тисне на Конгрес США

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається гарантувати виділення Україні додаткової допомоги попри можливий урядовий шатдаун у США.

Зазначається, що Білий дім тисне на Конгрес, аби він вдовольнив запит Байдена про виділення понад $4 млрд на підтримку України й $16 млрд на програму порятунку від стихійних лих.

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іж республіканцями у Сенаті наростає протиріччя, хоча законодавці мусять до кінця місяця ухвалити ряд рішень задля уникнення шатдауну.