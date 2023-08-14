Удар по Одесі: названо кількість випущених дронів і ракет

Уламками ракет пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет

У ніч на 14 серпня російські окупанти тричі атакували Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр». Про це повідомляють Сили оборони півдня.

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Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті.

Внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

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Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки.

На двох об'єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією.

Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, у місті працювали сили протиповітряної оборони.

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Унаслідок падіння уламків збитих ракет у місті спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, в одному з гіпермаркетів міста.

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Пожежники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Одесу фото: «Суспільне Одеса»

Поступила інформація про трьох постраждалих.