Стало відомо, скільки кораблів з «Калібрами» РФ тримає у Чорному морі

В Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати п’ять ворожих кораблів та катерів

У Середземному морі – п’ять ворожих носіїв ракет «Калібр»

Станом на 25 липня в Чорному морі на бойовому чергуванні ворога перебувають три ворожі носії оперативно-тактичних ракет «Калібр», в Середземному морі – п’ять ворожих носіїв ракет «Калібр» та два ракетних крейсери. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

«В Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати п’ять ворожих кораблів та катерів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 27 судна, з них чотири судна рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 34 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

«Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (Solas)», – зазначили в ЗСУ.

Нагадаємо, 24 липня росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

До слова, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

Детальніше про ситуацію в регіонах станом на 25 липня читайте тут.

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