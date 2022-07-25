  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Стало відомо, скільки кораблів з «Калібрами» РФ тримає у Чорному морі
рус
    Події в Україні

    Стало відомо, скільки кораблів з «Калібрами» РФ тримає у Чорному морі

    В Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати п&rsquo;ять ворожих кораблів та катерів - Стало відомо, скільки кораблів з «Калібрами» РФ тримає у Чорному морі

    В Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати п’ять ворожих кораблів та катерів

    фото ілюстративне

    У Середземному морі – п’ять ворожих носіїв ракет «Калібр»

    Станом на 25 липня в Чорному морі на бойовому чергуванні ворога перебувають три ворожі носії оперативно-тактичних ракет «Калібр», в Середземному морі – п’ять ворожих носіїв ракет «Калібр» та два ракетних крейсери. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

    «В Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати п’ять ворожих кораблів та катерів», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

    • до Азовського моря – 27 судна, з них чотири судна рухались з протоки Босфор;
    • до Чорного моря – 34 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

    «Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (Solas)», – зазначили в ЗСУ.

    Нагадаємо, 24 липня росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

    До слова, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

    Детальніше про ситуацію в регіонах станом на 25 липня читайте тут.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Чорне море ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, скільки кораблів з «Калібрами» РФ тримає у Чорному морі