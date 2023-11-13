Росія масовано вдарила по Херсону: є загиблі та поранені (фото)
Від отриманих поранень загинули 62-річна херсонка та 45-річний херсонец
Російські терористи масовано обстріляли центральну частину Херсона. Постраждали шестеро людей. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олександр Прокудін.
«Від отриманих поранень загинули 62-річна херсонка та 45-річний херсонець», – йдеться в повідомленні.
До хірургічного відділення шпиталізували двох чоловіків. У 62-річного травмовані ноги, а в 64-річного – поранення в районі живота.
Також до лікарні доставили 50-річного чоловіка та 67-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як задовільний.
Раніше повідомлялося, що в передмісті Херсона російські окупанти обстріляли авто з цивільними, де перебувало немовля. Машина загорілася, дідусь дівчинки загинув, а мати – у важкому стані.
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