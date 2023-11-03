На Херсонщині видаватимуть сертифікати по 10 тис. грн: хто отримає виплати

Люди можуть отримати сертифікат для купівлі будівельних матеріалів або побутової техніки

Мешканці Херсонщини, чиї будинки постраждали від обстрілів або підтоплення, зможуть отримати грошову допомогу

На Херсонщині мешканці восьми населених пунктів, чиї будинки постраждали від російської агресії, зможуть отримати допомогу від Альянсу громадського здоровʼя. Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Спільно з альянсом громадського здоровʼя реалізуємо на Херсонщині надзвичайно крутий проєкт. Організація спрямувала 1,6 млн грн на підтримку людей, чиї оселі постраждали від російських обстрілів або підтоплення», – йдеться в повідомленні.

Люди можуть отримати сертифікат на 10 тис. грн для купівлі будівельних матеріалів або побутової техніки. Прокудін підкреслив, що у пріоритеті соціально вразливі категорії населення, такі як люди похилого віку, особи з інвалідністю, багатодітні сімʼї тощо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Програма охоплює Херсон, Антонівку, Дарʼївку, Федорівку, Лиманець, Інгулівку, Микільське та Ясну Поляну.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає виплату компенсацій за ремонт пошкодженого внаслідок війни житла власним коштом.

Раніше Рада повідомила, коли стартує програма компенсацій за знищене житло.