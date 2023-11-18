Штурм Авдіївки триває, за добу відбито 23 атаки – Генштаб

Ворог застосовував авіацію

Триває 633-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення. Ворог завдав 5 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також в ніч на 18 листопада противником було нанесено авіаційні удари по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА типу «Шахед-136/131». У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 29 з 38 ударних БпЛА. Про це у вечірньому зведенні 18 листопада інформує Генеральний штаб Збройних сил України

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Загалом, внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі Степка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них: Клюси, Янжулівка, Михальчина Слобода Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Рожковичі, Чуйківка Сумської області; Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 6 атак. Завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Торського Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Терни Спірне Донецької області. Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них: Макіївка, Невське Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба, Південне Донецької області.

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На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів східніше Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них: Керамік, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області: Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де Силами оборони відбито 3 атаки. Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі Вугледару Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема: Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне, Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Роботине, Новопрокопівки та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них: Лугівське, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Кам’янське, Приморське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Михайлівка, Тягинка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У районі населеного пункту Кринки Херсонської області дезертирували близько 20 військовослужбовців російських окупаційних військ зі складу 144 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, які самовільно залишили бойові позиції.

Безчинства росіян на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюють зерновий врожай мирних громадян. Так в місті Бердянськ Запорізької області так звана російська окупаційна «влада» намагається баржами вивезти викрадену пшеницю до своїх портів.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійському засобу та складу боєприпасів противника.

Нагадаємо, російські окупанти готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку, щоб оточити місто.