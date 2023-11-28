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Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона
Загарбники обстріляли Херсон із окупованого лівого берега
фото ілюстративне

Поранення середньої тяжкості отримав чоловік

У ніч на 28 листопада російські загарбники атакували Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у телеграм-каналі.

За його словами, під ударом були житлові квартали у центральній частині міста.

«Внаслідок ворожої атаки поранення середньої тяжкості отримав чоловік 1952 р.н. Наразі він ушпиталений», – йдеться у повідомленні.

Також сьогодні вночі окупанти обстріляли Хмельниччину. Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 04:42. Близько 5-ї години ранку повідомлялося, що ворожі ударні БпЛА наближаються до Хмельниччини.

У ніч на вівторок, 28 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

Теги: окупанти Херсон поранення обстріл війна

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