Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона

Поранення середньої тяжкості отримав чоловік

У ніч на 28 листопада російські загарбники атакували Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у телеграм-каналі.

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За його словами, під ударом були житлові квартали у центральній частині міста.

«Внаслідок ворожої атаки поранення середньої тяжкості отримав чоловік 1952 р.н. Наразі він ушпиталений», – йдеться у повідомленні.

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Також сьогодні вночі окупанти обстріляли Хмельниччину. Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 04:42. Близько 5-ї години ранку повідомлялося, що ворожі ударні БпЛА наближаються до Хмельниччини.

У ніч на вівторок, 28 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.