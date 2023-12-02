Ракетний удар по Дніпру: влада повідомила перші деталі
Наслідки ударів уточнюються
У суботу, 2 грудня, після 9-ї години російські окупанти завдали удару ракетами по Дніпровському району. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Минулося без загиблих та постраждалих. Це найголовніше», – зазначив він.
Наслідки ударів зараз уточнюються. Територію обстежують рятувальники.
Як повідомлялося, сьогодні близько 9 години у Дніпрі прогриміли вибухи за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги.
Після того, як у місті завили сирени тривоги, сталися повторні вибухи.
2 грудня о 9:13 оголошено повітряну тривогу в ряді областей України. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
Нагадаємо, у ніч на 2 грудня російські окупанти атакували Україну одинадцятьма ударними дронами типу Shahed та керованою авіаційною ракетою.
Оборонці з ПвК «Схід» збили ворожу ракету над Дніпровським районом.
За оцінками ЗСУ, Росія могла накопичити до зими близько 900 високоточних ракет.
Триває 647-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. За добу загалом ворог завдав два ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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