Окупанти вдарили по Криворізькому району: є руйнування (фото)

Ворожим ударом пошкоджено10 приватних будинків, господарська споруда, два гаражі та два авто

У ніч на 22 червня окупанти атакували Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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По Криворіжжю вдарили ракетами. Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, два гаражі та два авто. Також побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Загиблих та поранених немає.

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За уточненням голови обласної ради Миколи Лукашука, російські війська випустили ракети по Лозуватській громаді Криворіжжя.

«Ворог знову запустив ракети з акваторії Азовського моря, звідки час підльоту значно менший, ніж з акваторії Каспію. Тип ракет наразі встановлюється. За даними Повітряних Сил ймовірно це були Х-22», – повідомив він.

По Нікопольщині російська армія била тричі. З важкої артилерії цілила по Нікополю. Поранених немає. Рятувальники досі обстежують місця обстрілів.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня вибухи пролунали в Харкові та Кривому Розі. Повітряні сили ЗСУ попередили про рекетну небезпеку на Кіровоградщині та Харківщині. Поліція Харківщини написала в Телеграмі, що війська РФ завдають ударів по Харківщині, людей закликали перебувати в укриттях.

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Також у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. На місці вибуху газу в багатоповерхівці знайдено тіла двох загиблих, також двоє людей отримали поранення. Попередньо, будинок був газифікований. Всіх людей з нього наразі евакуювали.