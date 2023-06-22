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Окупанти вдарили по Криворізькому району: є руйнування (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Криворізькому району: є руйнування (фото)
Ворог понівечив житловий сектор
фото: Дніпропетровська ОВА

Ворожим ударом пошкоджено10 приватних будинків, господарська споруда, два гаражі та два авто

У ніч на 22 червня окупанти атакували Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

По Криворіжжю вдарили ракетами. Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, два гаражі та два авто. Також побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Загиблих та поранених немає.

За уточненням голови обласної ради Миколи Лукашука, російські війська випустили ракети по Лозуватській громаді Криворіжжя.

«Ворог знову запустив ракети з акваторії Азовського моря, звідки час підльоту значно менший, ніж з акваторії Каспію. Тип ракет наразі встановлюється. За даними Повітряних Сил ймовірно це були Х-22», – повідомив він.

По Нікопольщині російська армія била тричі. З важкої артилерії цілила по Нікополю. Поранених немає. Рятувальники досі обстежують місця обстрілів.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня вибухи пролунали в Харкові та Кривому Розі. Повітряні сили ЗСУ попередили про рекетну небезпеку на Кіровоградщині та Харківщині. Поліція Харківщини написала в Телеграмі, що війська РФ завдають ударів по Харківщині, людей закликали перебувати в укриттях. 

Також у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. На місці вибуху газу в багатоповерхівці знайдено тіла двох загиблих, також двоє людей отримали поранення. Попередньо, будинок був газифікований. Всіх людей з нього наразі евакуювали.

Теги: обстріл Кривий Ріг Дніпропетровщина

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