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В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи
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фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях

У ніч на 15 червня в Одесі та Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне» та голова районної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Видання написало про вибух в Одесі о 3:56. У цю ж хвилину з’явилося й повідомлення Вілкула про вибухи у Кривому Розі.

«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», – закликав начальник криворізької РВА.

Зазначимо, що і на Одещині, і на Дніпропетровщині триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Нагадаємо, що це вже друга масштабна повітряна тривога в Україні за цю ніч. Перша оголошувалася через зліт винищувача МіГ-31К і тривала майже півгодини.

Теги: вибух Кривий Ріг тривога Одеса

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