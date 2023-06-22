Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч

У Києві через витік газу стався вибух та пожежа у багатоповерхівці

У Києві на лівому березі пролунав вибух. Попередньо в районі ст. метро Чернігівська вибухнув балон з пропаном. Уряд, за підтримки Світового банку, підписав чергову угоду про залучення фінансування в розмірі 500 млн доларів від Великої Британії з пакета допомоги Україні на суму 1,76 млрд, яка буде надана за підтримки США, Сполученого королівства та Фінляндії. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 22 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибух у Києві

У Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу: за попередніми даними причиною став витік газу, 18 людей врятовано, 2 у лікарні.

Рятувальники повідомили, що о 3:45 У Дніпровському районі по вул. Малишка стався вибух у житловому будинку, попередньо газу, на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій.

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За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах. Вдалося врятувати 2 особи.

О 05:45 пожежу на місці вибуху локалізовано. До ліквідації наслідків залучено 70 рятувальників та 13 од. техніки. На місці працюють 3 психологи ДСНС. Надано допомогу 5 мешканцям.

Згодом мер Києва повідомив, що під завалами в пошкодженій частині 16-ти поверхового будинку в Деснянському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого.

Світовий банк надасть $500 млн для України

Уряд, за підтримки Світового банку, підписав чергову угоду про залучення фінансування в розмірі 500 млн доларів від Великої Британії з пакета допомоги Україні на суму 1,76 млрд, яка буде надана за підтримки США, Сполученого королівства та Фінляндії.

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Кошти будуть спрямовані на зарплати рятувальників та вчителів, виплату пенсій, підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Кулеба провів зустріч з главою МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Лондоні першу зустріч з новим турецьким колегою Хаканом Фіданом. Глави МЗС обговорили розвиток співпраці України та Туреччини, продовження Чорноморської зернової ініціативи та розширення глобальної підтримки Формули миру.

Вибухи у Харкові та Кривому Розі

У ніч на 22 червня вибухи пролунали в Харкові та Кривому Розі.

Повітряні сили ЗСУ попередили про рекетну небезпеку на Кіровоградщині та Харківщині.

Поліція Харківщини написала в Телеграмі, що війська РФ завдають ударів по Харківщині, людей закликали перебувати в укриттях.

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Держдеп США зробив заяву щодо подальшої взаємодії з Китаєм

Державний департамент США визнає наявність розбіжностей у відносинах з Китаєм, але висловлює надію на подальшу співпрацю та продовження переговорів навіть після різких висловлювань президента Байдена в адрес Сі Цзіньпіна.

«Ні для кого не є сюрпризом, що ми, звісно, маємо розбіжності та речі, з якими не погоджуємося, і президент (Байден – ред.) вважає, що дипломатичні зусилля, в тому числі нещодавня поїздка держсекретаря (до Пекіна – ред.), є відповідальним способом врегулювати напруженість», - зауважив представник Держдепу.

У відповідь на запитання, чи вплинуть останні коментарі президента Байдена на заплановані візити адміністрації США до Китаю, Пател зазначив, що Вашингтон очікує подальшої взаємодії «у належний час, коли настане відповідний момент».