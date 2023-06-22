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Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Пожежа у багатоповерхівці у Києві
фото: Telegram

У Києві через витік газу стався вибух та пожежа у багатоповерхівці

У Києві на лівому березі пролунав вибух. Попередньо в районі ст. метро Чернігівська вибухнув балон з пропаном. Уряд, за підтримки Світового банку, підписав чергову угоду про залучення фінансування в розмірі 500 млн доларів від Великої Британії з пакета допомоги Україні на суму 1,76 млрд, яка буде надана за підтримки США, Сполученого королівства та Фінляндії.  «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 22 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибух у Києві

У Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу: за попередніми даними причиною став витік газу, 18 людей врятовано, 2 у лікарні.

Рятувальники повідомили, що о 3:45 У Дніпровському районі по вул. Малишка стався вибух у житловому будинку, попередньо газу, на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій.

За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах. Вдалося врятувати 2 особи.

О 05:45 пожежу на місці вибуху локалізовано. До ліквідації наслідків залучено 70 рятувальників та 13 од. техніки. На місці працюють 3 психологи ДСНС. Надано допомогу 5 мешканцям.

Згодом мер Києва повідомив, що під завалами в пошкодженій частині 16-ти поверхового будинку в Деснянському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого. 

Світовий банк надасть $500 млн для України

Уряд, за підтримки Світового банку, підписав чергову угоду про залучення фінансування в розмірі 500 млн доларів від Великої Британії з пакета допомоги Україні на суму 1,76 млрд, яка буде надана за підтримки США, Сполученого королівства та Фінляндії.

Кошти будуть спрямовані на зарплати рятувальників та вчителів, виплату пенсій, підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Кулеба провів зустріч з главою МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Лондоні першу зустріч з новим турецьким колегою Хаканом Фіданом. Глави МЗС обговорили розвиток співпраці України та Туреччини, продовження Чорноморської зернової ініціативи та розширення глобальної підтримки Формули миру.

Вибухи у Харкові та Кривому Розі

У ніч на 22 червня вибухи пролунали в Харкові та Кривому Розі. 

Повітряні сили ЗСУ попередили про рекетну небезпеку на Кіровоградщині та Харківщині. 

Поліція Харківщини написала в Телеграмі, що війська РФ завдають ударів по Харківщині, людей закликали перебувати в укриттях.

Держдеп США зробив заяву щодо подальшої взаємодії з Китаєм

Державний департамент США визнає наявність розбіжностей у відносинах з Китаєм, але висловлює надію на подальшу співпрацю та продовження переговорів навіть після різких висловлювань президента Байдена в адрес Сі Цзіньпіна.

«Ні для кого не є сюрпризом, що ми, звісно, маємо розбіжності та речі, з якими не погоджуємося, і президент (Байден – ред.) вважає, що дипломатичні зусилля, в тому числі нещодавня поїздка держсекретаря (до Пекіна – ред.), є відповідальним способом врегулювати напруженість», - зауважив представник Держдепу.

У відповідь на запитання, чи вплинуть останні коментарі президента Байдена на заплановані візити адміністрації США до Китаю, Пател зазначив, що Вашингтон очікує подальшої взаємодії «у належний час, коли настане відповідний момент».

Теги: пожежа вибух Світовий банк Вашингтон

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