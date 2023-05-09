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Окупанти вдарили по Куп’янську: є постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Куп’янську: є постраждалі
На місці влучання працюють усі екстрені служби
фото ілюстративне

Ворог влучив в об'єкт цивільної промисловості у Куп'янську

Російські терористи атакували Куп’янськ на Харківщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Щойно ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську. Є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше п'ять приватних житлових будинків. На жаль, є поранені», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждали троє людей – дві жінки та чоловік.

Одна людина отримала допомогу на місці, двоє – госпіталізовані. На місці влучання працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще три ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Теги: Україна окупанти росія війна Харківщина

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