Стало відомо, чим і звідки окупанти атакували Одещину
Усього здійснено вісім пусків ракет
У ніч на 8 травня близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
Усього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим).
Частина ракет не досягла своїх цілей.
Раніше повідомлялося, що цієї ночі ворог вдарив по Одеській області надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на Чорноморському узбережжі. Унаслідок влучання сталася пожежа.
Крім того, уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.
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