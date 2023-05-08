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Стало відомо, чим і звідки окупанти атакували Одещину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, чим і звідки окупанти атакували Одещину
Ракети типу Х-22 ворог спрямував по складу одного з продовольчих підприємств
фото: ОК «Південь»

Усього здійснено вісім пусків ракет

У ніч на 8 травня близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

Усього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим).

Частина ракет не досягла своїх цілей.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі ворог вдарив по Одеській області надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на Чорноморському узбережжі. Унаслідок влучання сталася пожежа.

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Наслідки ракетного удару РФ по Одещині
фото: ОК «Південь»

Крім того, уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.

Теги: Одещина ракета окупанти війна

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