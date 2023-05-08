Стало відомо, чим і звідки окупанти атакували Одещину

Ракети типу Х-22 ворог спрямував по складу одного з продовольчих підприємств

Усього здійснено вісім пусків ракет

У ніч на 8 травня близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим).

Частина ракет не досягла своїх цілей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що цієї ночі ворог вдарив по Одеській області надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на Чорноморському узбережжі. Унаслідок влучання сталася пожежа.

10 фото На весь екран

















Наслідки ракетного удару РФ по Одещині фото: ОК «Південь»

Крім того, уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.