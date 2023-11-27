Окупанти вдарили по ТЕС: одне з міст повністю знеструмило

Станом на 27 листопада через бойові дії та з інших причин без світла залишається 530 населених пунктів

Сьогодні, 27 листопада, російські терористи обстріляли теплоелектростанцію на Сході України. Без світла залишилося одне з міст. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

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Зазначається, що теплоелектростанція продовжує працювати, але сусіднє місто повністю знеструмило. Водночас аварійність блоків електростанцій залишається високою.

«Вночі ворожий обстріл завдав пошкоджень обладнанню теплоелектростанції у східному регіоні. Об’єкт роботу не припиняв. Відновлено теплопостачання міста-супутника», – йдеться у повідомленні.

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Енергетики зауважили, що станом на 27 листопада через бойові дії та з інших причин без світла залишається 530 населених пунктів.

«Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових», – розповіли в «Укренерго».

Нагадаємо, триває 642-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав ракетний та 34 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.