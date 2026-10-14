У Саратовській області спалахнула пожежа після атаки дронів (відео)

Дрони могли атакувати датацентр «Сбербанку»

У ніч проти 14 жовтня Саратовська область РФ опинилася під атакою безпілотників. У місті Балаково пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

За попередніми даними, під удар міг потрапити металургійний завод «МЗ Балаково», а також центр обробки даних ПАТ «Сбербанк».

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«У промисловій зоні Балаково зафіксовано осередки пожеж – дані NASA FIRMS. У районі які були декілька годин під атакою розташовані ЦОД «Сбербанку» та металургійний завод», – наголошує Exilenova+.

Зауважимо, що металургійний завод «МЗ Балаково» – це велике російське електрометалургійне підприємство. Воно спеціалізується на виробництві сортового та фасонного металопрокату.

Також одна з імовірних цілей атаки полягає в мегадатацентрі «Сбербанку». Будівництво комплексу ще триває, але його вводять в експлуатацію поетапно, тож окремі частини вже можуть працювати. Проєкт вартістю 122,2 млрд рублів передбачає створення одного з найбільших центрів обробки даних у Росії.

Нагадаємо, на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростові-на-Дону знову сталася пожежа, причини якої невідомі. Це вже друга масштабна пожежа у Ростові за день. Раніше на заводі «АксайкарданДеталь» згоріли складські приміщення площею близько 9 тис. м².

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість між Україною та Росією щодо енергетичного перемир'я, проте українські посадовці повідомляли, що Київ не отримував попередньої інформації про таку угоду. 12 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові не завдавали ударів по енергетичних об'єктах на території Росії, а Київ вирішив утриматися від атак після заяви Трампа.