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Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі на Полтавщині: є постраждалі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі на Полтавщині: є постраждалі
фото ілюстративне

Травмовано п'ять людей, із них троє дітей

Увечері 8 квітня в Полтавській громаді пролунали вибухи. Росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

«Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади. На місці працюють усі відповідні служби», – йдеться в повідомленні.

Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Згодом Пронін додав, що в результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула. За попередньою інформацією, травмовано п'ять людей, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку.

Частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні, 8 квітня, вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі.

Як повідомлялося, сьогодні вдень в низці областей України, у тому ж числі й Київській області, оголошували повітряну тривогу. Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав вибух.

Раніше унаслідок російської атаки по Сумщині, була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу.

До слова, триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав трьох ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Полтавщина росіяни ворог

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