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В Україні масштабна повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в  укриття 

В Україні станом на 12:08 оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла у повітря літак МіГ-31К. Є ракетна загроза для всієї України. 

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети «Кинджал». Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

В Україні масштабна повітряна тривога фото 1

Триває 764-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну застосувавши БпЛА типу «Shahed». Дані щодо цієї атаки уточнюються.

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