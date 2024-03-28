В Україні масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 12:08 оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла у повітря літак МіГ-31К. Є ракетна загроза для всієї України.

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети «Кинджал». Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

Триває 764-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну застосувавши БпЛА типу «Shahed». Дані щодо цієї атаки уточнюються.