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Частину країни охопила тривога, у Запоріжжі прогримів вибух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Частину країни охопила тривога, у Запоріжжі прогримів вибух
фото ілюстративне

ЗСУ попередили про загроза ударів балістичними ракетами

Сьогодні вдень, 8 квітня, під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу балістики, у Запоріжжі пролунав вибух. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм.

«Вибух у Запоріжжі», – зазначив Федоров.

Перед цим у низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Частину країни охопила тривога, у Запоріжжі прогримів вибух фото 1

ЗСУ попередили про загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України.

Триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.

Теги: Запоріжжя тривога

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