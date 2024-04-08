Частину країни охопила тривога, у Запоріжжі прогримів вибух

ЗСУ попередили про загроза ударів балістичними ракетами

Сьогодні вдень, 8 квітня, під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу балістики, у Запоріжжі пролунав вибух. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм.

«Вибух у Запоріжжі», – зазначив Федоров.

Перед цим у низці областей було оголошено повітряну тривогу.

ЗСУ попередили про загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України.

Триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.