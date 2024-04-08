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Сумщина: РФ атакувала пожежну частину (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сумщина: РФ атакувала пожежну частину (фото)
фото: пресслужба ДСНС

Під час обстрілів рятувальники перебували в укриттях

Унаслідок російської атаки по Сумщині, була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Під час обстрілів рятувальники перебували в укриттях, ніхто не постраждав.

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«Внаслідок чергового ворожого артилерійського удару по одному із прикордонних населених пунктів Сумського району, було пошкоджено приміщення місцевого пожежно-рятувального підрозділу», – пише ДСНС.

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Ударна хвиля й осколки пошкодили:

  • облицювання стін;
  • ворота;
  • пожежні підрозділи.
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Нагадаємо, у двох територіальних громадах на Сумщині ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області. Його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Теги: ДСНС Сумщина рятувальники

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