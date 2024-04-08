Ракетний удар по Запоріжжю: влада повідомила про наслідки

Окупанти вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі

Внаслідок російської атаки є постраждалі

Російські загарбники сьогодні, 8 квітня, вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Про це повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни знов вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі», – написав Федоров.

Як зазначив Федоров, у результаті російської атаки шестеро людей постраждали. Наслідки удару уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні вдень в низці областей України, у тому ж числі й Київській області, оголошували повітряну тривогу. Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав вибух.

Раніше унаслідок російської атаки по Сумщині, була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу.

До слова, триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.