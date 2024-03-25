Атака на Київ. Пошкоджено мистецький навчальний заклад

Внаслідок атаки зруйновані спортивна зала, конгрес-холл та виставковий центр навчального закладу

Унаслідок ворожого авіаудару по столиці зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Про це на Facebook-сторінці повідомив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

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«Сигнал повітряної тривоги був увімкнений за декілька секунд до перших вибухів, тому студенти та викладачі не встигли оперативно спуститися до укриття. На щастя, уламки потрапили у сусідні приміщення», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що були вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-холл та виставковий центр.

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«Усі екстрені служби працюють на місці. У найкоротший термін буде оцінено масштаби руйнувань та передбачено заходи для здійснення протиаварійних робіт на зруйнованих об'єктах», – повідомив міністр.

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фото: Главком

За попередньою інформацією, загиблих немає. Постраждала завідувач лабораторії, її госпіталізували до найближчої лікарні.

Нагадаємо, унаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця.

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Згодом пресслужба КМВА повідомила, що внаслідок ракетного удару по Києву в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, без послідуючого горіння.

Триває 761-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнення. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.