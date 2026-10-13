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Краматорськ запровадив 19-годинну комендантську годину

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Краматорськ запровадив 19-годинну комендантську годину
Донеччина запровадила нові обмеження комендантської години з 1 листопада
фото: unn.ua

Нові обмеження набудуть чинності з 1 листопада та охоплять майже всю підконтрольну Україні територію Донеччини, однак для двох громад зробили виняток

З 1 листопада 2026 року в Краматорську Донецької області зміниться тривалість комендантської години. Вона діятиме з 16:00 до 11:00 наступного дня, тобто 19 годин на добу. Відповідне рішення ухвалили під час чергового засідання Ради оборони Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Краматорська Олександра Гончаренка.

Новий режим комендантської години поширюватиметься не лише на Краматорськ, а й на майже всю підконтрольну українській владі територію Донецької області. Виняток становитимуть лише Олександрівська та Черкаська територіальні громади, для яких зазначені зміни не передбачені.

Як повідомив міський голова, під час засідання Ради оборони області погодили розширення території, на якій діятиме так звана довга комендантська година.

«Погодили розширення зони «довгої» комендантської години: з 1 листопада на всій вільній території Донеччини, окрім Олександрівської та Черкаської громад, комендантська година триватиме з 16:00 до 11:00», – повідомив очільник Краматорська Олександр Гончаренко

Відповідно до ухваленого рішення, комендантська година розпочинатиметься щодня о 16:00 та завершуватиметься об 11:00 наступного дня. Отже, обмеження охоплюватимуть вечірній, нічний та ранковий час.

Окремо визначено дві громади, на які новий режим не поширюватиметься. Йдеться про Олександрівську та Черкаську громади Донецької області. У повідомленні не уточнюється, який саме графік комендантської години діятиме на їхній території після 1 листопада.

Нагадаємо, 27 лютого 2026 року на Донеччині розширили територію дії подовженої комендантської години. Відповідно до розпорядження начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, обмеження з 15:00 до 11:00 запровадили в низці громад області, зокрема Лиманській, Костянтинівській, Дружківській, Покровській та Мирноградській. На решті території регіону комендантська година тоді тривала з 21:00 до 05:00.

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Теги: Донеччина комендантська година

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