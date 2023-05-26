У Києві прогриміли вибухи
Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!
У Києві пролунала серія гучних вибухів сьогодні уночі, 26 травня. На Київщині працюють українські сили ППО.
Київська обласна військова адміністрація попередила про підвищену загрозу ракетного удару.
Раніше повідомлялося, що в ніч на п’ятницю, 26 травня, в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу.
Моніторингові канали повідомляють, що російські війська запустили з кількох напрямків територією України дрони-камікадзе. Також, за попередньою інформацією, повідомляється про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників із району Каспійського моря.
До слова, в окупованому Бердянську стався потужний вибух. Завдяки дуже точній роботі ЗСУ окупанти не дорахувалися установок С-300.
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