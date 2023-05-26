Атака на Київ: влада повідомила, звідки і чим ударила Росія
Усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були знищені
У ніч на 26 травня Росія здійснила 13 повітряну атаку на Київ від початку травня.
Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.
За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.
За даними на цю годину, потерпілих та руйнувань у Києві не зафіксовано. Але дані оперативного зведення ще збираються та уточнюються.
Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала понад дві години.
Під час тривоги в Києві пролунала серія гучних вибухів.
Також повідомлялося про вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області.
Коментарі — 0