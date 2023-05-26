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Атака на Київ: влада повідомила, звідки і чим ударила Росія

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на Київ: влада повідомила, звідки і чим ударила Росія
РФ атакувала Київ крилатими ракетами
фото ілюстративне

Усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були знищені

У ніч на 26 травня Росія здійснила 13 повітряну атаку на Київ від початку травня.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.

За даними на цю годину, потерпілих та руйнувань у Києві не зафіксовано. Але дані оперативного зведення ще збираються та уточнюються.

Атака на Київ: влада повідомила, звідки і чим ударила Росія фото 1

Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала понад дві години.

Під час тривоги в Києві пролунала серія гучних вибухів.

Також повідомлялося про вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області.

Теги: росія Київ війна ракета

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