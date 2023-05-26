Атака на Київ: влада повідомила, звідки і чим ударила Росія

Усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були знищені

У ніч на 26 травня Росія здійснила 13 повітряну атаку на Київ від початку травня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними на цю годину, потерпілих та руйнувань у Києві не зафіксовано. Але дані оперативного зведення ще збираються та уточнюються.

Нагадаємо, близько 3-ї години ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала понад дві години.

Під час тривоги в Києві пролунала серія гучних вибухів.

Також повідомлялося про вибухи у Дніпрі та Дніпропетровській області.