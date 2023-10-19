Окупанти використовують мешканців Токмака як «живий щит»

Окупанти масово розселяються в багатоповерхівках Токмака

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські загарбники намагаються захиститися від ударів української армії, прикриваючись мирними мешканцями. Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

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«Мирних мешканців Токмака окупанти використовують як «живий щит», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Відомо, що російські військові масово розселяються в багатоповерхівках Токмака.

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«Ховатися за спинами цивільних – звичайна тактика загарбників. Проте вона точно не врятує від неминучої розплати», – зазначив Федоров.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники у страху перед контрнаступом ЗСУ на Запоріжжі будують бетонні укріплення та траншеї на Оріхівському напрямку.

Триває 603-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

На Мелітопольському напрямку ЗСУ мають частковий успіх південно-західніше Вербового Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.