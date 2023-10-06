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Окупанти готуються до наступу ЗСУ на Запоріжжі – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти готуються до наступу ЗСУ на Запоріжжі – британська розвідка
Британська розвідка зазначає, що бліндажі, які будують росіяни, забезпечать додатковий захист бойовиків від обстрілів з важкої української артилерії
фото з відкритих джерел

Російські війська будують додаткові укріплення на Оріхівській дузі

Російські загарбники у страху перед контрнаступом ЗСУ на Запоріжжі, будують бетонні укріплення та траншеї на Оріхівському напрямку. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Зазначається, що 3 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські війська будують додаткові укріплення на Оріхівській дузі. У Новопокровці будуються складні підземні двоповерхові бункери з тунелями та траншеями.

«У Токмаку будують додаткові оборонні укріплення та заливають окопи бетоном. Російські офіцери також почали евакуювати свої сім'ї з Токмака. Укріплення були помічені на південному підході з боку Роботиного, осі українських сил», – йдеться у повідомленні.

Бліндажі забезпечать додатковий захист російських солдатів і командного складу від обстрілів з важкої української артилерії та безпілотних літальних апаратів, зазначають британські розвідники.

«Бетон, ймовірно, укріплює системи окопів напередодні потенційно вологих і брудних умов у найближчі тижні. Ці укріплення та евакуація, ймовірно, відображають занепокоєння Росії щодо подальшого прориву українських військ», – йдеться у звіті британської розвідки.

Триває 590-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Про

Теги: розвідка Іван Федоров британська розвідка Запоріжжя контрнаступ війна

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