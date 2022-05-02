Стратегія західних союзників щодо війни докорінно змінилась

Росія продовжує наступ і попереду на нас чекають тяжкі тижні

Якщо раніше метою Заходу було не допустити програшу України, то відтепер ціллю стає поразка Росії.

Міністр оборони США заявляє, що «Україна може перемогти» і «Ми хочемо, щоб Росія була ослаблена настільки, що вона не зможе робити те, що вона вже зробила під час вторгнення в Україну». Міністр закордонних справ Великобританії називає перемогу України «стратегічним імперативом» та закликає передати нам літаки.

Після конференції з озброєння України, в якій взяли участь 40 країн світу, представники українського уряду повернулися задоволеними. В Україну прибуває артилерія і бронетехніка, про яку ще місяць тому на Заході ніхто не хотів навіть розмовляти.

Американці та канадці готують юридичний механізм передачі арештованого майна російської держави та олігархів в якості репарацій Україні. Парламенти держав світу один за одним визнають дії Росії геноцидом. Несподівано прокинулася ПАРЄ і проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні.

Росія продовжує наступ і попереду на нас чекають тяжкі тижні. Росіяни все ще цілком здатні здобути багато тактичних перемог, але приречені стратегічно.

Якщо рішучість українців та союзників буде непохитною, якщо потік західних озброєнь та санкцій буде набирати оберти, то неуникненний момент, коли російський наступ остаточно видихнеться. І почнеться відлік до нашого контрнаступу. Питання лише в тому, зупиниться він на кордонах лютого 2022, березня 2014 чи листопада 2013.

Джерело: блог Івана Примаченка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.