Захисники Маріуполя показали людей, які ховаються на «Азовсталі» (відео)

Росіяни скидають на завод, де переховуються люди, авіаційні протибункерні бомби

Серед людей в укритті багато дітей різного віку, жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя

Командира полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів із проханням допомогти евакуювати з міста цивільних громадян та поранених воїнів.

За словами Прокопенка, на заводі «Азовсталь» перебувають сотні цивільних громадян. Серед них багато дітей різного віку, жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя.

Знаючи це, росіяни скидають на завод авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами, в тому числі з кораблів.

Командир полку «Азов» також оприлюднив відео із людьми, що переховуються в укриттях заводу. Вони розповідають про свій побут і життя під постійними обстрілами.

«Ми стараємося не нервувати. Коли стріляють, у нас тут трясеться все», – розповідає хлопчик.

«Тут я з трьома дітьми. Тут умови не дуже для дітей. Ні навчання, ні розвитку, ні харчування. У них зуби псуватися почали, вітаміну D не вистачає», – каже одна з жінок.

Нагадаємо, російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних.