Окупанти вивели в Чорне море кораблі: чи є ракетна загроза для України

РФ вивела в Чорне, Азовське та Середземне моря бойові кораблі

Станом на ранок суботи, 2 грудня, окупанти вивели в Чорне море чотири кораблі. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

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Крім того, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі – два ворожі кораблі.

Носії крилатих ракет «Калібр» на ворожих кораблях відсутні.

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Як повідомлялося, уночі 2 грудня в передмісті Дніпра прогримів вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку.

У ніч на 2 грудня російські окупанти атакували Україну одинадцятьма ударними дронами типу Shahed та керованою авіаційною ракетою.

За оцінками ЗСУ, Росія могла накопичити до зими близько 900 високоточних ракет.

Триває 647-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. За добу загалом ворог завдав два ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.