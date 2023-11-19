У Чорному морі зникло судно, яке перевозило феросплави з Росії
Корабель перевозив з російського порту Темрюк вантаж феросплавів до порту Аліага в Туреччині
Турецьке судно з дванадцятьма членами екіпажу зникло безвісти в Чорному морі біля північно-західного узбережжя Туреччини після сильного шторму. Про це повідомляє турецьке видання TRT Haber.
19 листопада о 10:29 корабель Kafkametler подав сигнал лиха біля міста Ереглі на північному заході Туреччини. Головне управління морських справ Туреччини не змогло зв’язатися з судном.
Дістатися до корабля не вийшло через погані погодні умови. Повідомляється, що пошуково-рятувальні роботи за допомогою авіаційної та морської техніки будуть розпочаті, щойно це дозволять погодні умови.
Зазначається, що на борту Kafkametler перебувають 12 членів екіпажу, судно перевозить 1542 тонни феросиліцію з порту Темрюк у Росії.
У своєму останньому спілкуванні з турецькою владою капітан комерційного судна заявив, що воно дрейфувало до причалу біля узбережжя Ереглі.
Нагадаємо, 19 листопада біля берегів Туреччини розколовся надвоє суховантаж, який пришвартувався в порту Ереглі. Корабель сів на мілину, а потім хвилі зламали його. Згідно з інформацією моніторингових сайтів, корабель під назвою «Паллада», що ходить під прапором Камеруну, вийшов 3 листопада з Одеси.
Також повідомлялося, що єменські бойовики-хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі, на борту якого можуть бути українці.
Коментарі — 0