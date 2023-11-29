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Росія вивела у Чорне море ракетоносії з «Калібрами»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вивела у Чорне море ракетоносії з «Калібрами»
У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі
фото ілюстративне

Загальний залп до восьми ракет

У Чорному морі перебувають два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр».
Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Fаcebook.

«Станом на 08:00 29.11.2023: в Чорному морі перебуває два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні», – ідеться в повідомленні.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі.

Також зазначається, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – два судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – два судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)», – уточнили ЗСУ.

Росія вивела у Чорне море ракетоносії з «Калібрами» фото 1

Триває 644-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.

За добу загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У ніч на 29 листопада окупанти атакували Україну, застосувавши 21 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено.

Теги: війна ракета Чорне море корабль

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