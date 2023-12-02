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Черговий нічний терор: Повітряні сили повідомили, чим атакували окупанти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Черговий нічний терор: Повітряні сили повідомили, чим атакували окупанти
Сили оборони знищили ще десять «Шахедів»
фото з відкритих джерел

Ворожі дрони знищено в межах Одеської області 

У ніч на 2 грудня російські окупанти атакували Україну одинадцятьма ударними дронами типу Shahed та керованою авіаційною ракетою. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили дрони з мису Чауда (Крим), а ракету - з повітряного простору окупованої частини Запорізької області.

«У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА Shahed-136/131 в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Черговий нічний терор: Повітряні сили повідомили, чим атакували окупанти фото 1

Як повідомлялося, уночі 2 грудня в передмісті Дніпра прогримів вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку.

За оцінками ЗСУ, Росія могла накопичити до зими близько 900 високоточних ракет.

Триває 647-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. За добу загалом ворог завдав два ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: окупанти ЗСУ війна безпілотник ракета

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