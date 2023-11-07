Надвечір росіяни вивели у Чорне море ракетоносій

Малий ракетний корабель проєкту «Буян-М» може бути споряджений вісьмома ракетами типу «Калібр»

Сьогодні, 7 листопада, російські окупанти після довгої паузи вивели в Чорне море ракетоносій «Буян-М». Загальний залп становить до восьми «Калібрів». Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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«Після довготривалої паузи, в тому числі й через шторм, в Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій», – йдеться у повідомленні. Зазначається, що малий ракетний корабель проєкту «Буян-М» може бути споряджений вісьмома ракетами типу «Калібр».

Триває 622-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Є поранені серед цивільного населення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.