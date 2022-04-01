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    Думки вголос

    Росія досі має сили для цієї підлої війни

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Якби нам не хотілося швидкої перемоги, загарбники все ще можуть воювати - Росія досі має сили для цієї підлої війни
    Якби нам не хотілося швидкої перемоги, загарбники все ще можуть воювати
    фото з відкритих джерел

    Триває 37-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Мовою оригіналу

    Мониторю наши соцсети и читаю комментарии. Вижу, как многие уже готовы открыть шампанское в честь победы.

    Рано! Не занимайтесь самообманом и самоуспокоением, что у врага больше нет сил, а мы уже разгромили российскую армию. И не попадайте в плен иллюзий, что война уже заканчивается. Всё не так хорошо, как нам бы хотелось и как нам поют песни некоторые сказочники. Война, навряд ли скоро закончится. По многим причинам.

    Давайте по пунктам.

    То, что враг отводит свои войска – это не финал, а отвод сил врага с бесперспективных для него позиций, где рашисты не могут достигнуть побед, с последующей передислокацией. Объясняю. Сил и техники у рашистов много. Качество и состояние – это отдельный вопрос, но живой силы, техники и ракет у них хватает для длительного ведения войны. И все они размазаны по нескольким направлениям. Поэтому и не могут нигде добиться результата или большой победы.

    А сейчас они доукомплектуют свои силы и смогут перебросить их на Донбасс или на юг. Или ещё куда-то. Варианты есть.

    Сказки о том, что Россия ослабла и обескровлена – красивы, но пока далеки от реальности

    И Путин все ещё не получил хоть какую-то победу, чтоб предоставить её своему охлосу. Так же нам надо ещё отбить Херсон и Мариуполь, снять угрозу с Одессы и Николаева, разблокировать Сумы и Чернигов.

    Мне что-то подсказывает, что и за воду в Крым кремлёвская крыса будет готова ложить тысячи жизней своих солдат и тиктокеров.

    Так что война не закончилась.

    А ещё есть заминированные территории, ДРГ и многое другое. И не стоит забывать о миллионах одурманенных зомби из РФ, которые ждут победы своего фюрера, возвеличивания своей империи и посрамления Запада. Но всего этого нет.

    Поэтому для Путина окончание войны сегодня – это потеря поддержки и власти уже затра. И он это понимает

    Так что не стоит жить ложными надеждами и мнимым ощущением, что враг уже разгромлен и бежит. Враг у нас, к сожалению, сильный, бесчестный, подлый и крайне коварный.

    А еще одурманенный, как немцы в гитлеровской Германии. И пока еще враг не сломлен. Пока. Будьте реалистами и осознайте, что до победы нам ещё работать и работать. А придуманные успехи обесценивают реальные достижения и победы. Так что должен вас опустить с небес на землю.

    Но я пишу то, что есть, а не рассказываю сказки, которые многие жаждут, как успокоительное. Нет, этого не будет.

    Я бы очень хотел ошибиться и чтоб Путин в ближайшее время закончил войну против Украины, но он этого делать не будет

    Амбиции и страх не дадут ему на это пойти, пока он не получит победу. Большую победу, а не выдуманные, как «прекращение деятельности пяти киевских биолабораторий», которых нет и не было.

    Он хочет побед на поле боя, а Залужный и ЗСУ не дают ему такой возможности. Так что война будет ещё продолжать до тех пор, пока у Путина не закончатся ресурсы и не наступит катастрофа из-за действий ЗСУ и западных санкций. И нам надо ещё немало сделать, чтоб это поскорей наступило.

    Но мы это сделаем. Уверен! И победим!

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія досі має сили для цієї підлої війни