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    Сили ППО збили крилату ракету окупанта, яка летіла на Хмельниччину

    З початку війни Повітряні Сили та інші підрозділи Сил оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння - Сили ППО збили крилату ракету окупанта, яка летіла на Хмельниччину

    З початку війни Повітряні Сили та інші підрозділи Сил оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння

    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Український винищувач збив крилату ракету росіян, яку вони випустили по цивільній інфраструктурі Хмельниччини. Про це у Facebook повідомляє Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

    «Сьогодні вночі одну із крилатих ракет окупанта, яка була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито ракетою класу «повітря-повітря» з українського винищувача. З кожним днем, від початку повномасштабної війни, Повітряні Сили та інші підрозділи Сил оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння, в тому числі ПЗРК», – йдеться в офіційному повідомленні.

    Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», 29 березня, російський агресор завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові, що розташований на північ від Хмельницького. Міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук констатував, що внаслідок цього удару були знищені усі наявні запаси паливно-мастильних матеріалів, зібрані як стратегічний запас.

    Крім цього, в ніч з 29 на 30 березня російські окупанти завдали трьох ударів по території Хмельницької області. Було вражено промислові об’єкти.

    Раніше в Луцьку окупанти влучили в нафтобазу. Аналогічного удару по нафтосховищі ворог завдав у Львові.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Сили ППО збили крилату ракету окупанта, яка летіла на Хмельниччину