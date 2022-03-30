Сили ППО збили крилату ракету окупанта, яка летіла на Хмельниччину

З початку війни Повітряні Сили та інші підрозділи Сил оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння

В Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Український винищувач збив крилату ракету росіян, яку вони випустили по цивільній інфраструктурі Хмельниччини. Про це у Facebook повідомляє Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

«Сьогодні вночі одну із крилатих ракет окупанта, яка була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито ракетою класу «повітря-повітря» з українського винищувача. З кожним днем, від початку повномасштабної війни, Повітряні Сили та інші підрозділи Сил оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння, в тому числі ПЗРК», – йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 29 березня, російський агресор завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові, що розташований на північ від Хмельницького. Міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук констатував, що внаслідок цього удару були знищені усі наявні запаси паливно-мастильних матеріалів, зібрані як стратегічний запас.

Крім цього, в ніч з 29 на 30 березня російські окупанти завдали трьох ударів по території Хмельницької області. Було вражено промислові об’єкти.

Раніше в Луцьку окупанти влучили в нафтобазу. Аналогічного удару по нафтосховищі ворог завдав у Львові.