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    Події в Україні

    РФ перекинула бійців росгвардії з Криму на придушення спротиву в містах України

    вУ Херсоні загарбники&nbsp;розпочали заміну&nbsp;військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції - РФ перекинула бійців росгвардії з Криму на придушення спротиву в містах України

    вУ Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції

    Мешканці тимчасово окупованих рашистами українських міст відмовляються від співпраці з росіянами

    Росія перекинула практично всі підрозділи росгвардії з тимчасово окупованого Криму у південні області України для придушення спротиву мешканців захоплених рашистами міст. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 березня.

    «Ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та в окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, з метою придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, в Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

    Разом з тим Херсон продовжує чинити опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

    Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.

    Також у Херсоні російські окупанти викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції «Європейська солідарність» Дмитра Афанасьєва.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ перекинула бійців росгвардії з Криму на придушення спротиву в містах України