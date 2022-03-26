РФ перекинула бійців росгвардії з Криму на придушення спротиву в містах України
вУ Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції
Мешканці тимчасово окупованих рашистами українських міст відмовляються від співпраці з росіянами
Росія перекинула практично всі підрозділи росгвардії з тимчасово окупованого Криму у південні області України для придушення спротиву мешканців захоплених рашистами міст. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 березня.
«Ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та в окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, з метою придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.
Разом з тим Херсон продовжує чинити опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.
Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.
Також у Херсоні російські окупанти викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції «Європейська солідарність» Дмитра Афанасьєва.