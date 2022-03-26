РФ перекинула бійців росгвардії з Криму на придушення спротиву в містах України

вУ Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції

Мешканці тимчасово окупованих рашистами українських міст відмовляються від співпраці з росіянами

Росія перекинула практично всі підрозділи росгвардії з тимчасово окупованого Криму у південні області України для придушення спротиву мешканців захоплених рашистами міст. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 березня.

«Ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та в окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, з метою придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

Разом з тим Херсон продовжує чинити опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.

Також у Херсоні російські окупанти викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції «Європейська солідарність» Дмитра Афанасьєва.