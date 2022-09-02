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Загарбники вручають повістки жителям окупованого Мелітополя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загарбники вручають повістки жителям окупованого Мелітополя
Рашисти продовжують незаконну мобілізацію на окупованих територіях
фото з соцмереж

У першу чергу повістки вручають тим, хто проміняв український паспорт на російський

Ворог продовжує приховано збирати чоловіків на тимчасово окупованих територіях, щоб відправляти їх на війну. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що повістки почали вручати загалом на територіях Запорізької області, які перебувають під окупацією росіян. В першу чергу повістки вручають тим, хто проміняв український паспорт на російський.

«І тут немає нічого дивного, адже відомості про таких чоловіків в окупантів уже є. Тож їм не складно провести черговий рейд, зібравши певну кількість новобранців», – зазначають соцмережі.

Раніше повідомлялося, що в окупантів виникли проблеми з примусовою мобілізацією.

У тимчасово окупованому Луганську росйські загарбники вдаються до різних способів так званої «мобілізації». Зокрема, рашисти спіймали чоловіка, щоб відправити його на фронт, коли той прийшов забирати свою дитину з дитсадка.

Нагадаємо, триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

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Теги: Мелітополь окупанти війна

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