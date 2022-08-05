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Запорізька АЕС в небезпеці через дії окупантів – британська розвідка 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 09:29 glavcom.ua
Запорізька АЕС в небезпеці через дії окупантів – британська розвідка 
Територія поблизу ЗАЕС замінована
фото з відкритих джерел

Рашисти підірвали безпеку станції, їхні наміри щодо об'єкта незрозумілі

Після п'яти місяців окупації наміри Росії щодо Запорізької АЕС залишаються неясними. Однак дії, які вони вчинили на об'єкті, ймовірно, підірвали безпеку і безпеку нормальної експлуатації станції. Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, російські сили діють в районах, прилеглих до електростанції, і використовують артилерійські підрозділи, що базуються в цих районах, для обстрілів української території на західному березі Дніпра.

Російські сили використовували ширшу територію об'єкта, зокрема сусіднє місто Енергодар, для відпочинку своїх сил, «використовуючи захищений статус атомної електростанції, щоб знизити ризик для свого обладнання та персоналу від нічних українських атак», додали в міноборони Британії.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що окупована Запорізька АЕС «вийшла з-під контролю». 

Днями державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на «ядерний щит».

Нагадаємо, Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні. 

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Теги: Запоріжжя АЕС

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