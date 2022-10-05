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Окупанти втратили два вертольоти на Херсонщині

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти втратили два вертольоти на Херсонщині
Авіація ЗСУ завдала 7 ударів
фото з відкритих джерел

Збройні сили України збили два ворожі вертольоти російських окупантів

Збройні сили України збили два ворожі вертольоти Мі-8 і Мі-24, а також три безпілотники типу «Орлан» у Херсонській області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони півдня виконано 290 вогневих завдань. Авіація ЗСУ завдала 7 ударів.

Втрати супротивника на добу становлять:

- 31 окупант;
- 8 танків;
- 26 одиниць автобронетехніки;
- великокаліберна гаубиця «Мста-Б»;
- гармата-гаубиця.

У Чорному морі вороже корабельне угруповання із 9 кораблів продовжує маневрувати без зміни району плавання та ступеня загрози. На бойовому чергуванні 3 надводних та 2 підводних ракетоносії.

До вечора двома ракетами С-300 ворог завдав ракетного удару по Миколаївській області без втрат. Півтора десятка снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню випустив по Очакову.

Реактивними системами залпового вогню окупанти обстріляли Марганецьку громаду на Дніпровщині.

Нагадаємо, що ЗСУ поступово беруть під вогневий контроль важливу трасу на Луганщині.

Раніше Банкова повідомила, скільки ЗСУ вже деокупували населених пунктів.

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Теги: росія ЗСУ Херсонщина Зброя Росії війна

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