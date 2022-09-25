Окупанти заявили про завершення мобілізації в Криму

Окупанти заявляють, що мобілізаційні заходи у Криму припиняться сьогодні

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про мобілізацію 21 вересня

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram, мобілізаційні заходи на окупованому півострові завершать сьогодні, 25 вересня, до кінця дня.

«Слова подяки кримчанам, які виконали свій обов'язок, проявили мужність і прийшли до військкоматів, щоб приєднатися до Збройних сил Росії», – заявив він.

За словами Аксьонова, «план з мобілізації» в окупованому Росією Криму виконано в повному обсязі, усі дії щодо цього завершать до кінця сьогоднішнього дня.

Водночас постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в ефірі телемарафону заявила, що за кілька днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток. Варто зазначити, що саме кримські татари в основному отримували повістки в Криму, їх вручали навіть чоловікам віком понад 60 років.

«Ми бачимо, що РФ у принципі протягом пів року цієї війни намагалася закликати і відправляти на війну в основному людей з так званих національних республік. Фактично винищуючи таким чином малі народи, нечисленні корінні народи РФ. Щодо окупованого Кримського півострова, вони справді акцент роблять на кримських татарах, намагаючись таким чином винищити генофонд кримськотатарського народу», – наголосила Ташева.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителям тимчасово окупованого Росією Криму заборонили виїзд з півострова без дозволу військкомату.

Аналітик правозахисної організації «Крим SOS» Євген Ярошенко раніше заявив, що мобілізація кримських татар до російської армії може спричинити геноцид. За попередніми оцінками, як зазначив правозахисник, приблизно 90% повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари становлять 13-15% населення півострова.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.