Кримчанам заборонили виїзд з півострова без дозволу військкомату

Жителі окупованого Криму, які хочуть виїхати з півострова, повинні отримати дозвіл у російському військовому комісаріаті за місцем проживання. Про це передає проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«Громадянин має звернутися до військового комісаріату, написати заяву або подати відповідний документ. Далі військкомат розгляне та дасть дозвіл на виїзд, якщо для цього є обставини. Наприклад, є необхідність виїхати по роботі, навчанню чи на лікування», – заявив так званий «начальник» російської служби з мобілізаційної роботи й територіальної оборони Криму Віктор Фесенко.

Він додав, що за неможливості знайти людину для вручення повістки з нею зв’яжуться телефоном.

«Є мобільний телефон громадянина, за яким йому можуть зателефонувати. Після дзвінка громадянин зобов’язаний прийти у військкомат та з’ясувати суть дзвінка», – заявив Фесенко.

При цьому ще 22 вересня радник російського голови Криму Олег Крючков із посиланням на Фесенка заявляв, що «виїзд із Криму не заборонено».

21 вересня на тлі оголошення в Росії часткової мобілізації російська «влада» тимчасово окупованого Криму та Севастополя заявила про створення призовних комісій. Раніше підконтрольний Кремлю «голова» Криму Сергій Аксьонов заявляв, що вже відправив на материкову Україну 1200 «добровольців» і готує ще два батальйони.