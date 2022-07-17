Окупанти замітають сліди на Зміїному, – «Південь»

Рашисти нищать свою техніку

Російські загарбники продовжують знищувати залишки своєї техніки на острові Зміїний, щоб замести сліди. Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ворог намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють. Це була спроба розвідки, чи не розгорнутий там гарнізон, який можна знищити. Але поки що вони б’ють лише по тій техніці, яку залишили самі. Напевно, є ще які сліди замітат», – сказала Гуменюк.

15 липня окупанти знову намагалися атакувати острів Зміїний в Одеській області.

Як повідомлялося, ЗСУ встановили на Зміїному прапор України.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.