Росіяни знову атакували Зміїний

Росіяни завдали авіаудару по Зміїному сьогодні близько 14-ої години

Ворожа авіація знищила залишки російської техніки на острові Зміїний

Російські війська сьогодні, 14 липня, завдали авіаційних ударів по острову Зміїний. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«Ворог якийсь завзятий, він не залишає своїх спроб щось встановити, якийсь контроль над нашою територією. О 14-ій годині... мені доповіли, що противник сьогодні завдав авіаційний удар по острову Зміїний... Вони борються із залишками своєї техніки», – зазначив він.

Громов додав, що українські війська контролюють територію острова Зміїний, а згодом будуть контролювати і всю акваторію Чорного моря.

Нагадаємо, вчора, 13 липня, окупанти намагалися бомбардувати острів Зміїний у Чорному морі. Бомби впали в море, біля острова.

Як відомо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від російських окупантів.

Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації по звільненню острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Тим часом окупанти намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України.

Також РФ вивозить український врожай і намагається продати його як свій. Журналісти показали масштаби та шляхи вивезення зерна Росією з України.