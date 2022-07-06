Рашисти провели авіарозвідку та намагалися атакувати Зміїний

Побачивши ЗСУ, рашисти втекли

Літаки РФ провели розвідку щодо ситуації на Зміїному, на який днями було доставлено Державний прапор України, та намагалися завдати ударів по острову. Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Прапор на острові знаходиться, чекає свого часу. Інформаційне повідомлення про це, звичайно, збентежило наших ворогів. Вони намагалися провести авіаційну розвідку і удари нанести», –зазначила Гуменюк.

Але помітивши загрозу, що може бути застосована зброя ЗСУ при наближенні літаків, уточнила Гуменюк, «вони свої наміри відкоригували і поки тримаються подалі».

Як повідомлялося, ЗСУ встановили на Зміїному прапор України.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.