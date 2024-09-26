Окупанти запустили «Кинджали» по Хмельниччині, прогриміли вибухи

На Хмельниччині було чути звуки вибухів

За даними місцевих пабліків, перший вибух пролунав ще до початку повітряної тривоги

Російські загарбники сьогодні вранці атакували Хмельниччину гіперзвуковими ракетами «Кинджал». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Ракета кинджал курс на Хмельниччину», – попередили повітряники о 10:01.

За дві хвилини військові заявили про повторний пуск ракети.

Місцеві телеграм-канали пишуть про два вибухи на Хмельниччині. Зокрема, вибухи чули в Старокостянтинові. За даними місцевого пабліка, перший вибух пролунав ще до початку повітряної тривоги.

Нагадаємо, що після 10:00 всю Україну охопила повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К.

До відома, одразу після оголошення повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи.