Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти запустили «Кинджали» по Хмельниччині, прогриміли вибухи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти запустили «Кинджали» по Хмельниччині, прогриміли вибухи
На Хмельниччині було чути звуки вибухів
фото: Depositphotos (ілюстративне)

За даними місцевих пабліків, перший вибух пролунав ще до початку повітряної тривоги

Російські загарбники сьогодні вранці атакували Хмельниччину гіперзвуковими ракетами «Кинджал». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Ракета кинджал курс на Хмельниччину», – попередили повітряники о 10:01.

За дві хвилини військові заявили про повторний пуск ракети.

Місцеві телеграм-канали пишуть про два вибухи на Хмельниччині. Зокрема, вибухи чули в Старокостянтинові. За даними місцевого пабліка, перший вибух пролунав ще до початку повітряної тривоги.

Нагадаємо, що після 10:00 всю Україну охопила повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К.

До відома, одразу після оголошення повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи.

Теги: Хмельниччина Хмельницький вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська ракета після вибуху залишила великий кратер
Як вибух «Сармату» став символом деградації Росії
23 вересня, 17:51
Серед жителів будинку немає загиблих чи травмованих
У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок (фото)
22 вересня, 09:04
У Києві лунатимуть вибухи, влада звернулася до містян
У Києві лунатимуть вибухи, влада звернулася до містян
20 вересня, 13:55
Щонайменше дев'ять людей загинули і 2800 отримали поранення в результаті атаки у Лівані
Вибухи пейджерів «Хезболли» у Лівані: реакція світових ЗМІ
18 вересня, 11:09
В Одесі пролунав вибух: деталі
В Одесі пролунав вибух: деталі
13 вересня, 02:56
Місцевих жителів просять дотримуватися інформаційної тиші
На Дніпропетровщині пролунав вибух
11 вересня, 11:52
Ворог завдав ракетного удару по Сумщині: загинула людина
Ворог завдав ракетного удару по Сумщині: загинула людина
1 вересня, 00:27
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
29 серпня, 01:12
На підступах до Києва працює ППО
У Києві пролунали вибухи
27 серпня, 01:18

Події в Україні

Україну охопила чечтверта за добу масштабна повітряна тривога
Україну охопила чечтверта за добу масштабна повітряна тривога
Окупанти запустили «Кинджали» по Хмельниччині, прогриміли вибухи
Окупанти запустили «Кинджали» по Хмельниччині, прогриміли вибухи
У Сумах рятувальники ліквідували авіабомбу, яка не здетонувала при падінні
У Сумах рятувальники ліквідували авіабомбу, яка не здетонувала при падінні
Уночі ворог атакував Прикарпаття, пошкоджена критична інфраструктура (фото)
Уночі ворог атакував Прикарпаття, пошкоджена критична інфраструктура (фото)
Нічний обстріл Запоріжжя: є поранені, серед них дитина (фото)
Нічний обстріл Запоріжжя: є поранені, серед них дитина (фото)
Втрати ворога станом на 26 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 26 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
44K
Герой України про нову хвилю мобілізації: Середній вік новоприбулих – це 35+
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2024
22K
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6672
Київська електричка попереджає про зміни руху
3500
Втрати ворога станом на 26 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Сьогодні, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Сьогодні, 03:01
Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд
Сьогодні, 01:40
Пентагон пропонує надати Україні снаряди з білим фосфором, але не для атак по росіянах
Сьогодні, 01:21

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua