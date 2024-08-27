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У Києві пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Києві пролунали вибухи
На підступах до Києва працює ППО
фото ілюстративне

Ворог атакує Україну безпілотниками

У ніч на 27 серпня під час повітряної в Києві пролунали вибухи. Працює ППО. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи в Києві та передмісті столиці.

«Увага! Загроза ударних БпЛА для Києва. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – повідомив перед цим начальник Київської міської військової адміністрації.

Згодом він додав, що на підступах до Києва працює ППО.

«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – зазначив Сергій Попко.

Нагадаємо, у Києві та низці областей близько 00:00 було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Станом на 0:47 у Києві, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях оголошено відбій. Однак о1:07 в Києві тривога пролунала повторно.

До слова, вранці 26 серпня о 5:58 у столиці вдруге за добу пролунали сирени. Тривога була оголошена через загрозу БпЛА курсом на Київщину. 

Повітряна тривога в Києві від початку доби 26 серпня сумарно тривала 8 з половиною годин. Загалом на підступах до Києва ППО знищила майже 20 російських БпЛА: до десятка вночі і приблизно стільки ж під час денної атаки дронів, уточнили в КМВА.

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: вибух Київ

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