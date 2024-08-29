Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Харкові пролунали вибухи
фото ілюстративне

Місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО на Харківщині

У ніч на 29 серпня в Харкові пролунала низка вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Перший вибух у місті було чути близько 00:20. У моніторингових групах та харківських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.

Ще дві серії вибухів пролунали близько 00:40. А через 20 хвилин пролунала третя серія вибухів.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників Україною. Карта тривог наразі має такий вигляд: 

У Харкові пролунали вибухи фото 1

Нагадаємо, 28 серпня, російські терористи обстріляли центр Купʼянська Харківської області. За словами начальника Купʼянської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, руйнування досить великі, але, на щастя, обійшлось без загиблих. Він додав, що росіяни обстріляли місто буквально за 10 хвилин до кінця робочого дня. 

Згодом стало відомо, що кількість поранених унаслідок російського авіаудару по Куп'янську збільшилася до 14, серед них – троє поліцейських.

Читайте також:

Теги: Харків вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Колись був такий жарт: щоб залякати НАТО, Росія вщент розбомбить Воронеж. Так виходить, що це, мабуть, буде таки Курськ»
Чому Кремль не поспішає відбивати Курщину?
21 серпня, 19:00
У Курську вночі пролунали вибухи (відео)
У Курську вночі пролунали вибухи (відео)
2 серпня, 05:47
У Сумах пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги
У Сумах пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги
5 серпня, 09:11
Унаслідок удару росіян у Харкові виникла пожежа
РФ вдарила по центральному району Харкова: виникла пожежа (оновлено)
6 серпня, 10:43
Після вибуху спахнула пожежа
У Ростові-на-Дону пролунав потужний вибух, спалахнула масштабна пожежа
10 серпня, 23:36
Як пишуть росЗМІ, на газопроводі в Стерлітамаку сталася розгерметизація, у гасінні пожежі задіяні 20 осіб
У Росії стався вибух на території нафтохімічного заводу (фото, відео)
19 серпня, 11:18
У Росії горить військовий аеродром
Атака безпілотників на Волгоградщині: горить військовий аеродром (відео)
22 серпня, 05:42
У Харкові загорівся приватний будинок
Вибухи у Харкові та пожежа в Росії: головне за ніч
25 серпня, 07:42
Із охопленої вогнем будівлі та сусідніх будинків евакуйовано 120 мешканців
У Польщі сталися потужні вибухи в будинку: є загиблі й поранені (оновлено)
25 серпня, 13:13

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2024 року
Росіяни розмістили ППО на Кримському мосту
Росіяни розмістили ППО на Кримському мосту
Патрульні показали, як допомагали медикам, які потрапили під обстріл в Херсоні
Патрульні показали, як допомагали медикам, які потрапили під обстріл в Херсоні
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше 20 хвилин
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше 20 хвилин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
42K
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
39K
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9150
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
6694
Втрати ворога станом на 28 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua