У Харкові пролунали вибухи

Місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО на Харківщині

У ніч на 29 серпня в Харкові пролунала низка вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Перший вибух у місті було чути близько 00:20. У моніторингових групах та харківських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.

Ще дві серії вибухів пролунали близько 00:40. А через 20 хвилин пролунала третя серія вибухів.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників Україною. Карта тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, 28 серпня, російські терористи обстріляли центр Купʼянська Харківської області. За словами начальника Купʼянської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, руйнування досить великі, але, на щастя, обійшлось без загиблих. Він додав, що росіяни обстріляли місто буквально за 10 хвилин до кінця робочого дня.

Згодом стало відомо, що кількість поранених унаслідок російського авіаудару по Куп'янську збільшилася до 14, серед них – троє поліцейських.