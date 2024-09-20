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У Києві лунатимуть вибухи, влада звернулася до містян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві лунатимуть вибухи, влада звернулася до містян

Вибухи буде чутно у Дарницькому районі

Сьогодні 20 вересня у Києві будуть лунати звуки вибухів, містян закликають не лякатись і слідкувати за оголошенням повітряної тривоги. Про це повідомляє пресслужба Київській обласній військовій адміністрації.

Звуки вибухів лунатимуть у Вишгородському районі. «На території району сьогодні, 20 вересня, проводяться вибухові роботи», – уточнили у КОВА.

Також вибухи буде чутно у Дарницькому районі. «Без паніки – нашими військовими здійснюватимуться планові заходи», – поінформували у Дарницькій райдержадміністрації.

Киян просять зберігати спокій та бути обачними. У разі небезпеки слід негайно прямувати в укриття.

Нагадаємо, уночі ворог атакував Київщину ударними дронами. Сили ППО збивали цілі противника. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає, так само як і постраждалих. Водночас у двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей загорівся трав'яний настил. Пожежі вже ліквідовані.

Як повідомлялося, в ніч проти 20 вересня повітряну тривогу було оголошено майже по всій території України. Росія масовано атакувала ударними БПЛА. Сили ППО активно працювали, відбиваючи ворожі атаки. Вибухи чули, зокрема, в передмісті Дніпра, Запоріжжі, Хмельницькій та Київській областях, а також в Івано-Франківську. 

Теги: укриття влада ворог Київ вибух

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