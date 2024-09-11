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На Дніпропетровщині пролунав вибух

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Дніпропетровщині пролунав вибух
Місцевих жителів просять дотримуватися інформаційної тиші
фото з відкритих джерел

Начальник Дніпропетровської ОВА повідомив про вибух у Кам’янському районі

 

Під час повітряної тривоги в Камʼянському районі Дніпропетровської області пролунав вибух. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вибух був у Кам’янському районі. Прошу – до відбою нічого не викладаємо. Інформаційна тиша», – написав Лисак у Telegram.

Незадовго до вибуху Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з південно-східного напрямку.  

Нагадаємо, В9 вересня васлідок артилерійського обстрілу у Нікополі загинула 16-річна дівчина. Ще троє людей отримали поранення. Крім того, ще троє людей отримали осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан – середньої тяжкості. 74-річний місцевий мешканець отримав допомогу, від госпіталізації відмовився. Так само як і 66-річна жінка.

6 вересня, російські загарбники обстріляли Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок російської атаки постраждало понад 50 людей віком від 4 до 86 років. Також було пошкоджено житлові будинки, наслідки уточнюються. 

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Теги: вибух Дніпропетровщина обстріл

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